Võrkpallurid alustavad esiliiga hooaega

IMsport/Järvamaa peatreener Ilmar Mõttus andis hooaega sissejuhatavas kirjatükis teada, et esiliigas lööb 2019/20 hooajal kaasa 11 meeskonda. „Enamus kodumänge algab meil seekord kl 17. See tundub olema paras kellaaeg. Et enamus päevatoimetusi peaks selleks ajaks juba läbi olema ja samas pole aeg nii hiline, et ei võiks välja tulla võrkpallimängule kaasa elama,“ arutles ta.

Mõttus lisas, et IMsport/Järvamaa meeskond on suuresti endine. „Lahkunud on esitempo Sten Perillus, kes proovib oma võimeid Taltechi kõrgliiga meeskonnas. Liitunud on aga terve rida kohalikke mehi. Neist kõige suurema kogemustepagasiga Kaur Koiduste Türilt, kes olnud Eesti noortekoondise liige ja mõnel hooajal mänginud ka kõrgliigas. Tulijateks on veel Kristjan Lõiv Väätsalt, tema on meil kaitsemängu spetsialist, Vahur Sillasoo Kärust, tema samuti viskub kaitses pallidele alla, Janar Tänak on meil Väätsa mees, kes täidab sidemängija ülesandeid. Rauno Uusleer on Paidest ja vajadusel mängib erinevaid positsioone.“