Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus on ette võtnud linnavõimla uuenduse, mis algas kõige hädavajalikuma töö, katuse remondiga. Hoone peaks tilkuvatest lagedest pääsema veel tänavu. Järva Teataja on varem mitu korda kirjutanud, et linnavõimla laed ei pea enam ammu niiskust ja vihmavett kinni ning seal end enne treeninud batuudihüppajatele tilkus kaela nii vett kui ka krohvitükke. Katust on küll korduvalt parandatud, kuid see oli vaid ajutine lahendus. Nüüd on ette võetud katusekatte põhjalik uuendus.

* Kuigi võiks arvata, et kirjade ja kõnedega inimesi tüütavate petturite kuldajad on möödas, kinnitas Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd, et investeerimiskelmid on endiselt väga aktiivsed. Skeem ise on küllalt lihtne: inimene saab kõne, tihtilugu tuleb see välismaiselt telefoninumbrilt, vastajale pakutakse võimalust oma raha investeerida, kusjuures muinasjutulise kasumiga. «Alati tuleb esmalt mingi summa panustada, alles seejärel lubatakse kasumit. Suurt kasumit,» selgitas Söörd. «Asi võib hakati pihta väikestest summadest. Mingil hetkel näidatakse, kui suureks summad vahepeal kasvanud on, küsitakse lisaraha ja nii see läheb.»