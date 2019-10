Perepesa ootab peresid laupäevahommikuid nautima

Tellijale

Koolitusi ja ettevõtmisi on pea kahe kuu jooksul Perepesas juba ka olnud. Et nädalavahetustelgi ruumid tühjalt ei seisaks ja türilastel, aga ka kaugema kandi inimestel oleks põhjust tuppa astuda, käivad eestvedajad ja toitlustusettevõtja välja uue võimaluse – tulla koos perega mõnusat laupäevahommikut veetma head seltskonda ja toitu nautides.

Septembris avaldas Perepesa juhataja Maarja Brause, et selle kohaga on täitunud üks tema suuri unistusi. «Türil pole noortele emadele juba mõnda aega olnud niisugust kohta, kuhu lastega lihtsalt mängima tulla. Oleme kaks aastat unistanud sellest, et teeks kasvõi mängutoa,» ütles ta siis.