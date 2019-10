Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva lõunaajal, loetud minutid pärast kella 12, piiksus telefon paljude Järvamaa meeste taskus. Mõnusa lõunapausi pidamise asemel tuli nädalaplaan kiiresti ümber teha, kott pakkida ja otsekohe sammud seada Tapale 61. tagalapataljoni formeerimispunkti aadressil Paide maantee 69. Päev hiljem lookles samasugune järjekord Tartus 23. kergjalaväepataljoni reservväelastele kogunemiseks määratud asukohas. Valitsuse otsusega käima lükatud lisaõppekogunemine «Okas 2019» pani tegevusse mõlemad jalaväebrigaadid. Ööpäev pärast lisaõppekogunemise väljakuulutamist võttis Järva Teataja suuna Tapale, et kuumadel jälgedel uudistada, kuidas 823 reservväelase seas järvalastel läheb.

* Oktoober on ebaseaduslike relvade loovutamise kuu. Eelmisel nädalal astus ka Paide politseijaoskonda meesterahvas, kaasas sileraudne jahipüss. Ebaseaduslik. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et see jahipüss oli jahimehest tooja väitel olnud tema majapidamises juba mõnda aega ning ebaseaduslike relvade loovutamise kuud ära kasutades otsustas ta selle loobuda.

* Igasuguse hoiatuseta astus riigikogu liige Kalle Grünthal eelmisel laupäeval Viljandi vallas sisse kolme hooldekodusse, kus ta vaatas ruumide seisukorda, tegi fotosid ning uuris külmikutes ja kuivainelaos toiduainete säilivusaegu. Võimumehe ootamatu külaskäik hämmastas hooldekodude juhte, kes vabal päeval tähtsa külalise pärast tööle tõttasid.

* Paide linnavalitsus plaanib rajada Väike-Aia tänavale umbes poolesaja kohaga parkla. Põhjus on selles, et kui keskväljak jääb edaspidi rohkem jalakäijate päralt, kaob sealt osa parkimiskohti ära. Paide abilinnapea Siret Pihelga ütlust mööda on kavas veel selle aasta jooksul parklat projekteerima hakata.

* Paide Hillar Hanssoo põhikooli töötaja läks laupäeval juhuslikult koolimajja ja leidis eest veeavarii, mis oli üle ujutanud peaaegu pool esimese korruse põrandapinnast. Uputus on küll kõrvaldatud, kuid mõni veeprobleem ootab veel lahendust. Üleujutus ei olnud õnneks väga suur: põrandal oli mõne sentimeetri jagu vett, mis oli sinna voolanud kahe ruumi vahelisest seinast. Paide linnavalitsuse ehitusspetsialist Kert Kaasik selgitas, et uputus sai võimalikuks inimliku eksituse tõttu. Nimelt oli ehitaja töö käigus unustanud liitmikutoru otsa pressimata.

* Järvamaal sai täiskasvanud õppija nädal läbi õppijate ja õpitegude tunnustusega Ajakeskuses Wittenstein. Järvalaste õpihimu ja töökohtade toetav õlg töötajate õppima innustamisel avaldab igal aastal üha enam muljet.