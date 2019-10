Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede öösel vastu laupäeva põles kasutuskõlbmatuks Paides Bucketi baari taha Vallimäe nõlva alla pargitud luksusauto Audi A6. Sky Auto juhatuse liige Harri Kink, kes on põlenud Audi A6 omanik, ütles, et tal pole aimugi, miks auto süttis. Auto oli tema kinnitust mööda tehniliselt heas korras. «Kuigi ega masina sisse ju näe,» lisas ta.

* Aasta jooksul on toasooja hind tõusnud Järvamaal kolmes piirkonnas, kuid jääb sellele vaatamata Eesti keskmisele alla. Konkurentsiameti andmetel on Eesti keskmine koos käibemaksuga 77,23 eurot mugavatt-tunnist. Paides tõusis toasooja hind juba märtsis. Kui varem tuli seal toasooja megavatt-tunni eest maksta 56,6 eurot, siis aprilli keskpaigast saati oli hind 63,92 eurot. 16. novembrist tõuseb Paide toasooja hind aga veel 3,7 protsenti. Megavatt-tunni eest tuleb paidelastel nüüd koos käibemaksuga välja käia 66,28 eurot. Hinnakorrektuuriks andis seekord põhjuse biokütuse hinna tõus ning Paide kohaliku küttevõrgu rendihinna kerkimine.

* Järva Teataja poole pöördus üks Türi elanik, kel on tekkinud probleeme Türi Maxima kaupluses taaratšekkide rahaks tegemisega. Türilane sõnas, et selliseid taaratšekke, mida soovitatakse ära kasutada 30 päeva jooksul, on tal kogunenud suisa hulgi. «Osa taaratšekke on juba kuu aega vanad, aga ära anda neid ei õnnestu. Alati, kui poes käin, siis klienditeenindajaga kassa lihtsalt ei tööta, aga iseteenindavas kassas taaratšekke realiseerida ei saa,» selgitas ta.