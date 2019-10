Kuidas meeldib? Kevadpealinna kerkib selline uhke kortermaja

Tellijale

Lähemalt kirjutas ettevõtja tulevikuplaanidest Järva Teataja mullu novembris. Toona oli krundil vaid detailplaneering ja Algpeus ütles siis, et asjaga pikalt venitada ei kavatse ning tuleval aastal peaks valmima ehitusprojekt. Eskiisprojekt on nüüd valmis. Ka ütles ettevõtja mullu, et ehitusloa loodab ta saata tänavu, et siis esimesel võimalusel kopp maasse lüüa.