Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimaste päevade jooksul on keegi kolmel ööl käinud Paides Lai tänava 33 maja juures asuvaid tänavavalgustuskilpe rüüstamas. SA Paide Haldus juhatuse liige Janno Lehemets märgib, et üks asi on varaline kahju, aga käsitsi kilbi kallale minnes on väga suur tõenäosus surma saada.

* Kutsehariduskesus taasloob maanteemuuseumile V1. Sõjaajaloohuviliste rahustuseks olgu öeldud, et kutsekooli õppurid ei hakka Särevere garaažides üles putitama Natsi-Saksamaal teise maailmasõja lõpuaastatel ehitatud ja Hitleri imerelvaks nimetatud raketti V1, millega pommitati Suurbritannia pealinna Londonit. Raketi nimekaim on Paide masinatehases aastatel 1946-47 projekteeritud ja 1948. aastal tootmisse läinud esimene Eestis ja kogu Nõukogude Liidus projekteeritud teehöövel V1, mis sai nime selle looja insener Arnold Volbergi järgi. Maantemuuseumi teadurile Andres Seenele teadaolevalt pole ühes tükis säilinud ühtegi Paides ehitatud 122 teehöövlist V1.

* Mäeküla–Sargvere jalgrattatee ehitusel sattus ehitaja kaevama keskaegsele asulakohale, kust sel nädalal uuringuid alustanud arheoloogid leiavad nüüd iga päev väärtuslikke esemeid. Samast piirkonnast pärineb ka kaheksa aasta eest leitud hõbeaare. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG arheoloog Peeter Piirits ütles, et juba paari päevaga on kaevekohtadest välja tulnud 15. ja 16. sajandist pärit hõbemünte, potikilde, sõrmuseid, konte ja elukohtade vundamente. «Pole kahtlustki, et siin kunagi asunud hajaasulas on keskajal elanud lihtsad inimesed,» sõnas ta.

* Viimasel ajal võib ka Eestis liikumas näha koeri, kelle rihma külge on seotud kollane lint. Paljud kindlasti ei tea, et see pole koera kaunistus, vaid kindel sõnum tänaval kõndijatele ja teistele koeraomanikele. Paidelase Inge Paalpere dobermann Zeus kannab kollast linti juba üle mitme kuu ja paljud tema tuttavad on huvi tundnud, miks. «Kõige lihtsamalt öeldes tähendab see, et minu koera ei tohi tulla luba küsimata puutuma,» ütles ta.