Järvamaa kohal toimub liitlaste õhudessant

„Õppuse kontekstis on Eesti roll vastuvõtva riigi toetuse osutamine, mis tähendab, et peame võimaldama liitlaste sujuva riiki sissetuleku ja liikumise määratud paiknemisaladele,“ ütles harjutuse Eesti-poolne juht major Tambet Mäe.

Harjutusel osalevad kaitseväe ja Kaitseliidu üksused lihvivad oma oskusi saabuvaid liitlasi Eestis vastu võtma ja toetama harjutades sellega omavahelist koostööd. Lisaks erinevatele harjutustele on õppuse raames kavas ka langevarjudessant, mille kohta on tänaseks päevaks teada, et see peaks toimuma täna Koigi murulennuväljal.