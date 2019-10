Linnameeskond vajab kolmandaks tulemiseks jalgpalliimet

Nädalavahetusel võõrsil Tallinna FC Floraga kohtunud Paide linnameeskond sai 0:1 kaotuse, mis tähendab, et Flora kindlustas meistritiitli. Linnameeskond jätkab endiselt neljandana ning teadmisega, et punktiteenimisvõimalus on veel vaid kahes mängus.