Evely Kaasiku võistleb Hiinas

„Orienteerumiskogemus oli põnev ja katastroofsed vead suutsin ära hoida, kuid mikrovalikutega hävisin liiga palju. Selgelt andis tunda ebapiisav kodutöö - kaardipilt oli võõras, etapivalikute nägemine ja tegemine võttis palju aega ning ma ei suutnud võtta piisavalt aega kõige nägemiseks,“ nentis ta. „Tuleb tõdeda, et niiske ja kuum õhk on ka organismile olnud šokiks. Tunne on pehme. On kadunud jõud, mis oli kodus veel olemas. Aga samas, nagu tulemus näitab, siis kiirus oli enam-vähem olemas.“