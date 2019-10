Omanikud kirjutavad, et alguses suutsid nad koeral kannul püsida ning teda nimega kutsudes tuli ta küll lähemale, aga kätte ennast ei andnud.

Koera teekond algas Rava külast Uueni talust. Ta on kolme aastane halli-valgekirju husky. Üks silm on sinine ja teine pruun. Koera nimi on Larkus.