Linnameeskonna kolmanda koha unistus purunes

Saadud 2:3 kaotus tähendab, et linnameeskond lõpetab selleaastase hooaja neljandal kohal. Mitte kunagi varem pole klubi sedavõrd kõrgele tõusnud ega esikolmiku meeskondi ohustanud.

Senipeetud mängudest on linnameeskonnal koos 71 punkti. Nende ees paikneb Nõmme Kalju, kes on tabelis kogunud 77 punkti. Teisisõnu, kaht meeskonda lahutab kuus punkti, kuid liigahooaja lõpuni vaid üks kohtumine ehk mängus on veel maksimaaltselt kolm punkti.