Samuel Golombi helisevad margid jõudsid Järvamaale

Raamatukogu kolmandal korrusel on väljas üle 20 näituselehte, mis „tõeliselt helisevad“. Tegemist on postmarkidega, Esimese Päeva Ümbrikutega, postkaartidega ja eritemplitega, kus kujundusliku motiivina on kasutatud muusikateoste noodifragmente või stseene ooperitest ja ballettidest.