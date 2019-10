Paide linnameeskonna ägestunud peatreener sakutas ametivenda

Jalgpalliportaal Soccernet kirjutab, et kohtumine päädis konfliktiga peatreenerite Vjatšeslav Zahovaiko (Paide) ja Jürgen Henni (Flora) vahel, kus esimene viimast kätega rinnust ja riietest rebis.

Paidele tähendab saadud kaotus, et tagavarauks eurosarja on sulgunud. Kui nad kahe viimase Premiumi liiga vooruga Nõmme Kaljust ei möödu (mis on väheusutav), pääsevad nad eurosarja vaid juhul, kui Eesti karika võidab Kalju, Flora või mõni eurosarja litsentsi mitte omav klubi.