Eestis diagnoositi esimene grippi haigestumine

Etioloogilise struktuuri arvestuste alusel saab öelda, et viirusliku etioloogiaga haigestumiste arv moodustab 70,5 protsenti, ülejäänud 29,5 protsenti haigusjuhtudest põhjustasid erinevad mikroorganismid. Viirustest enim leitakse endiselt paragripiviirust ja rinoviirust.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul on parim aeg gripi vastu vaktsineerimiseks oktoobris ja novembris, kuid vaktsineerida on võimalik ka hiljem kogu gripihooaja jooksul perearstide juures, vaktsineerimiskabinettides ning 17. novembrini ka teatud apteekides. Kindlasti peaksid vaktsineerimise peale mõtlema riskirühma kuuluvad inimesed, sest riskirühmade puhul võib gripi põdemine mööduda väga raskelt ja lõppeda ka surmaga. „Näiteks tüsistuste puhul on tervenemine aeganõudev ning jätab inimese tööst või koolist kauaks eemale. Tervenemisele järgneb taastumisfaas, mis võib samuti kesta nädalaid,“ ütles Sadikova.