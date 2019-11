«Oi, siin ka autoliiklust!» imestab Leili Vendland Järva Teataja tutvumisringil nii mõnelgi korral. Seega ei maksa arvata, et elaniketa kummituskülasid on vaid Ida-Virumaal. Jah, eks maale tule ajapikku ka inimesi juurde, kuid pigem on suundumus ikka majade tühjaks jäämine ja püsielanike ärakadumine. Kes läheb taevastele teedele, kes vanadekodusse, kes laste juurde, nooremad pagevad töö ja kooli tõttu linnadesse ning tagasitulekumõtteid üldjuhul ei mõlguta. Postkastide täituvus on üks märk, mis annab aimu, kas maja­pidamist kasutatakse või mitte. Kui ikka eelmise aasta reklaamid kitsukest postkasti ummistavad, siis pole ka pererahvast käimas või enam olemaski.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja