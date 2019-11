Kunstmuruväljaku avamisest möödus üheksa aastat

Tellijale

Üheksanda Türi Kunstmuru Cupi korraldaja Vitali Gansen ütles, et tänavu oli kohal viis meeskonda. «Seda ei ole ülemäära palju, kuid pärast hooaja lõppu on üsna raske mehi kokku saada. Seda enam, et osal on veel vaja pidada üleminekumänge,» lausus ta. «Aasta alguse siseturniiril, Türi Ganvix Cupil, pole võistkondade kokkusaamisega probleeme olnud, sest saal on saal. Novembris võib mänguilm olla isesugune. Mäletan, et on tulnud hommikuti väljakult ka lund lükata.»