Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Ööl vastu pühapäeva on Paides muusika- ja teatrimaja ees puruks pekstud bussiootekoja aknad. Kaks nädalat varem lõhuti Laial tänaval kolmel ööl tänavalugustuskilpe, mistõttu oli osa linnast pime ja oli üksnes vedamine, et laamendajad surma ei saanud. Septembri keskpaigas jäid Vallimäel lõhkujatele ette tänavalgustuspostid. Paide linnapea Priit Värk sõnas, et lühikese ajaga on linnale tekitatud kahju ligikaudu 10 000 eurot.

* Oktoobri lõpus tabas eelkõige Lõuna-Eesti piirkonda torm, mis pani raskesse olukorda ka paljud põllumehed. Järva Teataja uuris, kuidas on võimalikuks elektrikatkestuseks valmistunud siinsed põllumehed ja kui kaua loomad ilma elektrita vastu peavad. Estonia OÜ juhatuse esimees Ain Aasa ütles, et neil on kõikides lüpsilautades elektrigeneraatorid. Need on küll kallid, aga pikas perspektiivis on siiski odavam soetada generaator kui piima kaotada, eriti kui laut on tuhandepealine.