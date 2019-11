Elutööpreemia: Kunagise Järvamaa teemeistri poeg jätkas isa tallatud rada

„Öeldakse, et elus on kolm etappi: esimene, kus inimesel on aega ja tahtmist, aga ei ole raha. Teine, kus on raha ja tahtmist, aga ei ole aega ning kolmas, kus inimesel on raha ja aega, aga ei ole enam tahtmist. Ma soovin, et meil kõigil jätkub aega ja tahtmist seda erialalist asja edasi ajada,“ sõnas Asfaldiliidu esimees Sven Pertens.