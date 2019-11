Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva õhtul sai ilmselt mitu Järva valla raamatusõpra ehmatuse osaliseks, kui ringlema hakkas uudis, justkui jääks järgmisest aastast valda alles ainult üks raamatukodu. Raamatukogusid ootavad tõepoolest ees ümberkorraldused, kuid päriselt sulgema neist ühtegi siiski ei hakata. Järva vallavolikogu esimees J​üri Ellram ütles, et see sõnum oli rahvale kuulda praegu karm, aga paanikaks siiski põhjust ei ole.

* Laupäeval kogunesid maakonna jahimehed 13. korda pidama ühisjahti, seekord tava algataja Vello Noorveli mälestuseks just Kõrvemaa jahtkonna maadel. Ühisjahil käinud Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas rõhutas, et ühisjahi eesmärk pole tapatalguid pidada. «Tegelikult pole jahi tulemus üldse oluline ja keegi ei lähe metsa kindla arvu loomade järele,» ütles ta.

* Paide linnavalitsuse katse anda Paides Lai 33 tühjalt seisva toitlustuskoha ruumid rendile luhtus. Väljakuulutatud hankele ei tehtud ühtki pakkumist, kuigi esialgu tundus söökla pidamise vastu isegi huvilisi olevat. Paide linna haldusjuht Rein Säinas sõnas, et hange tuli tõepoolest nurjunuks kuulutada, sest tähtaajaks ei laekunud ühtki rendipakkumist. «Sellest on kahju, sest tegelikult küsijaid ja huvilisi ikka oli, aga me ei tea, mille taha asi siis jäi,» lausus ta.

* Paide linnameeskond on teinud käesoleval hooajal meistriliigas arenguhüppe ja püsinud kogu hooaja vältel poodiumikoha konkurentsis. Kuni möödunud nädalal mängitud eelviimase vooruni oli meeskonnal veel matemaatiline lootus tõusta neljandalt kohalt kolmandaks, kuid kaotus Tartu Tammekale tõmbas sellele kriipsu peale. Ühtlasi tähendab see, et tänavuse tulemusega pole meie vutimeestel pääsu Euroopa liiga mängudele. Paide linnameeskond mängib Eesti jalgpalli tippliigas alates 2009. aastast, nii et kohe lõppeb 11. hooaeg. Ent kas hooaja viimaseks mänguks pöidlaid pihku suruvad fännid mäletavad neid poisse, kes Eesti tugevuselt viiendast liigast 2005. aastast igal aastal liiga jagu kõrgemale rühkinud meeskonna 2008. aasta hilissügisel pärast üleminekumänge end Premium liigasse murdsid?