Lääne prefektina jätkab Kaido Kõplas

Kaido Kõplase sõnul on tal uuele ametiajale vastu minna ühest küljest lihtsam, kuid teisalt ka keerulisem. „Lihtsam on ilmselt seepärast, et ma olen enesekindlam. Keerulisem seetõttu, et mul on nüüd palju suuremad ambitsioonid. Kui 2015. aastal varasema kriminaalbüroo kogemusega prefektina alustasin, oli see mulle ikka väga suur väljakutse,“ sõnas Kõplas.