Kunstitudengid hakkavad Järva vallas kortermaja uurima

Kukk selgitas, et nii Järva valla endiste valdade keskustes kui ka külades on mitmeid endiseid kolhoosialasid, sh kortermaju, mis on käesolevaks ajaks amortiseerinud ja osaliselt või täielikult kasutusest välja langenud. Selle üheks põhjuseks on kahanev rahvaarv. Lisaks on paljud kortermajad erakätes, kuid omanikud ei soovi või ei suuda hoonetele väljundit leida. „Projekt keskendub elamispindade probleemile maa-asulates üldisemalt ning võtab täpsema vaatluse alla valiku Järva valla asulatest, täpne valik tehakse projekti käigus," rääkis Kukk.