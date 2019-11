Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Kümne lapse isa Ardi Selge ei osanud pühapäeva hommikul kedagi külla oodata. Et pere oli isadepäeva juba laupäeva õhtul ära tähistanud, oli perepea kella kümne paiku hommikul alles voodis. Suur oli mehe üllatus, kui järsku oli majaesine õnnitlejaid täis.

Aasta isa tiitli saamist ei osanud Ardi Selge ette näha, nii et ootamatus võttis suure pere isal silma märjaks. Üllatusi on talle isadepäeval ennegi tehtud. Näiteks on Selged käinud paaripäevastel spaaväljasõitudel. Kauemaks kui paariks päevaks ei saa Ardi Selge ütlust mööda kodust ära minnagi, sest majapidamine vajab hoolt. ​Isade­päev on üks väheseid päevi aastas, mil ta saab endale lubada luksust hommikul kella kümneni voodis olla.

*Pühapäeval Tallinnas Estonia kontserdisaalis olnud isadepäeva kontserdil üles astunud Järva-Jaani tantsu­rühma Jürid-Marid tantsijate meelest kulges esinemine igati hästi. Kiitust jagas nii saalis istunud publik kui ka kodudes neid telerist jälginud sõbrad-tuttavad.

Televiisori vahendusel kontserti jälginud kuulsid, et pealtvaatajad võtsid järvalaste esinemise vastu soojalt ja südamlikult. Eriti tormilise aplausi osaks sai juhendaja Ülle Vaasi seatud humoorikas balleti­number. Loomulikult jõudis see vahetult ka tantsijateni. «Emotsioon oli selles mõttes ikka äge, et kui sulle balletinumbri ajal juba keset tantsu plaksutatakse, siis oli küll selline tunne, et oi-oi, teeme ikka ägedat asja vist,» meenutas Arto Saar.

*Reede õhtul sai mitu lastega Paides Lembitu pargis käinud vanemat ehmatuse osaliseks, kui nende lapsed kurtsid pärast sinise kausi moodi minikarusselli peal käimist sügelust ja kipitustunnet. Hiljem selgus, et atraktsioon oli söövitava ainega koos. Järva Teatajaga suhelnud ema ütles, et tema kaheksa-aastane laps sai läbi riiete istmikule tugevaid ja küllaltki suuri söövitusjälgi, kusjuures laps jõudis karussellil olla vaid mõne minuti. Lapse olukord oli nii halb, et laupäeval tuli minna EMOsse haavu ette näitama. Arsti hinnangul on tegu teise astme põletusega.

*Laupäeva õhtul avas pidulikes kleitides ja triiksärkides inimesi võõrustama harjunud Paide muusika- ja teatrimaja uksed hoopis teistsugusele publikule. Ustest vooris sisse tanksaabaste ja erepunaste ketside kandjaid, üll nahkjakk või teksatagi, mõnel nooruspõlve meenutuseks lokiline parukaski pähe tõmmatud. Toimus Paide Rock 50.