Ajakeskuses ootab uudistamist fotonäitus

Novembris on huvilistel võimalus külastada Ajakeskuses Wittenstein avatud legendaarse fotograafi ja filmioperaatori Peeter Toominga (1939-1997) retrospektiivnäitust "Mees valgel hobusel".

Värskelt avatud näitus on pühendatud Peeter Toominga 80. sünniaastapäevale ning tutvustab valikut autori originaaltöödest. Peeter Toominga “visuaalne käekiri” lähtub tungist oma kaadreid “subjektiveerida” optiliste, geomeetriliste või tonaalsete distorsioonide abil. Enamasti toimus see lainurkoptika ja spektraalfiltrite kasutamisega - tulemuseks kujutise perspektiivi jõuline muutmine ja pildi osade vahel “ebaloogilise” suurusvahekorraga koosluste loomine. Märgatav on järjekindel poolehoid suurte, süngete ja mustade pindade suhtes; samuti leidub midagi väga “Toomingalikku” ka tema pildiobjektide kontuurides. Talumajade raskelt looklevaid katuseid, töntsakaid puid, kivirahne või lopsakaid pilvekooslusi ümbritseb neid tuttav pahklik äärisjoon. Tihti kultustas Tooming kaamera või käsitöö abil ka „rebenenud ja kärisenud“ vorme.