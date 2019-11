Järvamaalt pärit tippinsener August Komendandi pärand jõuab Eestisse

August Komendant väärtustas loomingulisust ja pidas oluliseks käsitleda ehitatud keskkonda terviklikult. Kvaliteetse tulemuse sünniks – olgu see elumaja, kunstimuuseum, mõni suur sild või tehasehoone – oli tema arvates vaja arhitektide, inseneride, planeerijate, ehitajate ja materjalitootjate omavahelist usaldust ja tihedat koostööd.

Perekonna annetus

Maailmanimega ehitusinseneri lapsed, tütar Merike Komendant Phillips ja poeg G. Jüri Komendant tegid näituse eel väga olulise annetuse – saatsid hulga seni oma kodudes USA-s olnud isa asjadest Eestisse. Põnevamat osa annetatud esemetest, mille hulgas on nii jooniseid, fotosid, joonestusvahendeid kui ka muud, eksponeeritakse juba jaanuaris avataval näitusel Rotermanni soolalaos. Esemed saavad aluseks August Komendandi isikufondile Eesti Arhitektuurimuuseumis.

August Komendandi perekonna soovil jõuab osa tema raamatutest, joonistest ja isiklikest esemetest ka Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogusse ja muuseumi. Professor Karl Õiger ja varem ka akadeemik Nikolai Alumäe on arvanud, et just Komendant oma loengutega (1937-39) pani aluse Tallinna Tehnikaülikooliga seotud koorikute koolkonna tekkele ning aitas raudbetooni innovatsioonile Eestis palju kaasa. Tallinna Tehnikaülikooli pidas Komendant oluliseks hariduskeskuseks ka Eestist eemal elades.

Sarnaselt August Komendandi perekonnale tegi arhitektuurimuuseumile olulise annetuse ka tunnustatud Venezuela arhitekt Oscar Tenreiro Degwitz. Enam kui 50 arhitekti originaaljoonist, üks makett ning hulk fotosid Komendandiga kavandatud ühisprojektidest jõudsid Tallinna otse Caracasest. Just äsja, 12. novembril oma 80. juubelit tähistanud Tenreiro on viimaseid elusolevaid Komendandiga koos töötanud arhitekte. Tenreiro on Komendanti nimetanud mitte ainult koostööpartneriks, vaid oma mentoriks, kes noort arhitekti 1970. aastate lõpul ja 80. aastate algul palju aitas ning tema väärtushinnanguid kujundas.

Raamatute ootel

August Komendandi, nagu ka Kuressaares sündinud arhitekt Louis Isadore Kahni pärand on koondatud Pennsylvania Ülikooli arhitektuuriarhiivi Philadelphias, USA-s. Eestis teatakse Komendandi suurtest tegudest siiani võrdlemisi vähe – seda nii inseneride, arhitektide kui ka laiema publiku hulgas. 9. jaanuaril 2020 avatava näituse ja peatselt ilmuva kahe raamatuga on aeg tema tähtsust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil väärikalt tutvustada. Näitusega kaasneb raamat-kataloog „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“, mille koostaja on näituse kuraator, arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige, ning kaaskirjastaja Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus. Veel 2019. aasta lõpul ilmub eesti keeles esmakordselt aga August Komendandi kultuslik raamat “18 aastat koos arhitekt Louis I. Kahniga”, mille kirjastab Eesti Betooniühing koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumiga.