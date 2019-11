Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse tulemused selguvad veebruaris

Kolm suve on Paide keskväljaku ruumieksperimendiga katsetatud, milline oleks inimsõbralik linnaväljak, mis kutsuks olema ja tegema, mis ei oleks läbisõiduhoov, vaid suhtlusruum ja linlaste ühine elutuba. Ajutised katsetused osutusid üllatavalt edukaks – õpitud on palju, aga vähemalt sama palju on see näidanud, et valmisolek püsivama ja parema lahenduse jaoks on küps.