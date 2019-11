Kodukindlustuse juhtumite arv tõuseb kütteperioodil pea kolmandiku võrra

Swedbanki varakindlustusselts fikseerib aastas 12 000-13 000 kodukindlustusjuhtumit kokku. Keskmine kliendile väljamakstav kahjuhüvitis on ligi 1110 eurot. Suurimad kahjud on ulatunud pea 300 000 euroni ning on seotud tulekahjudega.