Huvilised on sel nädalavahetusel oodatud Väätsale meisterdama

Väätsa kogukond ja väätsakate sõbrad panevad dekoreeritud aknad liikuma, et tuua Eesti nende maailmariikide kaardile, kus jõulude ajal igaüks imelisi vaateaknaid nautida saab.

Avamise õhtul on rahvamaja ees pisike jõuluturg, kust saab osta head-paremat kohapeal söömiseks ja joomiseks või koju kaasa. Loomulikult on olemas glögi, piparkoogid ja kontsert ning ühel hetkel ühendatakse kogu võlumaailm elektrivõrku. Et oleks muhedam ja keskkonnasäästlikum, võib tulla kodunt oma tassiga.