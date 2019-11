Kirna mõisas saab koos rebasega šamaanirännakule minna

Laupäeval on Kirna mõisas võimalik kogeda midagi erakordset tunnetades tõelist rebase olemust armsa rebasepoisi Reebuse abiga. Reebus ei ole toodud metsast, ta on karuslooma järglane ja 40päevaselt päästetud ära farmielust.

Reebus on loomult leebe ja sõbralik ning kuigi ta on juba neli aastat elanud lahke Reti Toriella kodus, on tal säilinud kõik metslooma instinktid ja käitumine. Reebusel on tänaseks juba mitmeid kogemusi inimestega rännakutel käimisega.