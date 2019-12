Vabatahtlikud on oodatud: Talvised toidukogumispäevad tulevad detsembri keskel

Kõik särasilmsed heasoovijad on taaskord oodatud liituma vabatahtlike meeskonnaga, et aidata koguda kauem säilivaid toiduaineid puudust kannatavatele inimestele. Selle aasta talviste toidukogumispäevade elluviimiseks ootame osalema ligi 1000 vabatahtlikku. See on hea võimalus nii eraisikutel, ettevõtetel, kui mistahes organisatsioonidel kaasa lüüa Toidupankade töös ja teha mõnetunnine heategu, mis aitab muuta paljude Eesti inimeste elu paremaks. Ettevõtmisega on liitunud valik Rimi, Prisma, Selveri, Coopi, Maksimarketi, Konsumi ja Maxima toidupoode üle Eesti.

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt toidukogumispäevi. Tänaseks tegutseb Eestis 14 Toidupanka, kes töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see alla toimetulekupiiri elavatele inimestele.

Toidupanga juht Piet Boerefijn selgitab: “Ainuüksi kaubandusest päästetud toidust ei piisa kõigile Eestis puudust kannatavatele inimestele. Probleem on suurem. Meie iganädalane toiduabi koosneb nii päästetud kui toidukogumispäevadel annetatud toidukaubast. Toidupangast saavad abi inimesed, kes on esitanud abipalve oma piirkonna sotsiaalhoolekande osakonnale ja kelle osakond on pannud vastavasse nimekirja, mis on omakorda saadetud toidupanka.”

Vabatahtlike registreerimiseks toidukogumispäevadele on avatud keskkond osale.toidupank.ee. Registreerida saab ennast üksi, samuti enda kokku pandud grupiga, näiteks sõprade, koolikaaslaste või kolleegidega. Vabatahtlike ülesanneteks on jagada kaupluse külastajatele flaiereid, võtta vastu toiduannetused ja valmistada toidukaup ette transpordiks. Vabatahtlikud tegutsevad toidupoodides mõlemal päeval kahes vahetuses. Esimesed vahetused alustavad reedel peamiselt kell 13.00 ja laupäeval kell 12.00. Mõnes kaupluses alustatavad vabatahtlikud varem või hiljem ning on piirkondi, kus aktsioon toimub vaid ühel päeval. Registreerimiskeskkonnast leiab täpse info vabatahtlike vahetuste kellaaegade ja kõikide aktsioonis osalevate kaupluste kohta.

Kogutud toiduained toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kus vabatahtlike abil see sorteeritakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Talvistel toidukogumispäevadel annetatud toit hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba enne jõule.