Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sel nädalal laekus Paide linnavalitsusele ja -volikogule 18 linna keskväljakul ja selle ümber tegutseva ettevõtja allkirjaga kiri, kus on viis ettepanekut, millega keskväljaku arhitektuurivõistluse lähteülesandes arvestada. Kiri sündis eelmisel nädalal raekojas peetud kirgliku kõnekoosoleku ajel. Ettevõtjad soovivad säilitada Pikalt tänavalt keskväljakule autoliikluse, jätta väljakul parkimiskohtade arvu samaks, laiendada väljakut ümbritsevad kõnniteed viie meetri laiuseks, et praegused ja tulevased kohviku- või pubipidajad saaksid avada suviseid väliterrasse. Keskväljaku haljastus ja ruumikujunduselemendid võiksid olla teisaldatavad. Samuti soovivad ettevõtjad, et nende esindaja oleks kaasatud arhitektuurivõistluse žüriisse. Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli sõnas, et ettevõt­jate ettepanekutel on jumet ning paisunud kired ja ettevõtjate huvigrupina jõulisem organiseerumine näitab, et linna poolt on midagi jäänud kommunikatsioonis vajaka.

* Esmaspäeval sai politsei kaks teadet poepidajatelt, et Paide linna eri paikades on öösel akna kaudu tungitud kauplustesse ja varastatud sularaha. Vargad on tegutsenud leidlikult ja osanud end turvakaamerate eest varjata. Rüüsteretke ohvriks langes Tallinna–Tartu maantee ääres Anna külas asuv kauplus-kohvik ja Roosna-Alliku alevikus tegutsev Niine TKV töörõivaste müügisalong. Mõlema kuriteo avastasid hommikul tööle tulnud müüjad.

* Mõnda aega tagasi pöördus Järva Teataja poole murelik lugeja, kes kurtis, et bussiühendus Tartuga on muutunud peaaegu olematuks ja Mäekülas peatuvad bussid pole ilma autota järvalasele mingi lahendus. Järvamaa ühistranspordi keskus on küll üritanud probleemile leevendust leida, ent lootus, et Tallinna–Tartu liinil sõitvad bussid hakkaksid rohkem Mäosse ja Paidesse sisse keerama, on väga väike.

* Üleskutse, et Paide otsib jõuluajaks keskväljakule kuuske, kõlas sel sügisel mitu korda. Jõulupuu pidi olema üle 16 meetri kõrge, kauni ühtlase võraga ja kasvama veokile ligipääsetavas kohas. Nüüd, mil esimese advendini jääb juba vähem kui kaks nädalat, on kuusekandidaadid olemas.

* Sel nädalal kontrollib päästeamet kogu Eestis ja ka Järvamaal tule­ohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Lääne päästekeskuse tuleohutusbüroo vaneminspektor Lennart Okas võttis teisipäeval kotrolliks ette neli Türi äärelinna kortermaja. Kahe- ja kolmekorruselised majad, mille keldrid ja trepikojad tuli üle vaadata, asusid Kaare ja Tehnika tänavas. «Avastasin mitmesuguseid puudusi. Küll polnud korstnapühkimise akti, ühes kortermajas oli keldris ka põlevat materjali,» sõnas ta.

* Õnnestunud ruumieksperimendid Paide keskväljakul on viinud linnavalitsuse otsuseni see lähiaastatel päriselt ümber ehitada. Uute ideede kõrval on paslik heita pilk ka minevikku ja meenutada, milline on linna keskus olnud aastasadade jooksul. Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi selgitusel on praegust aega kõige enam mõjutanud nii-öelda ruumieksperiment 18. sajandi teisel poolel, kui Katariina II ukaasiga keelati matta kiriku vahetusse lähedusse ja rajati Reopalu kalmistu. Kiriku ümber olnud maast, mis varem oli kalmistu tarbeks, sai osa keskväljakust.