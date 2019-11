Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide politseimaja sisehoovi pargitud väikekaubik Peugeot Partner näeb välja nagu üks neist tuhandetest tööautodest, mis Eesti teedel vuravad. Nii tundub siiski vaid esmapilgul, sest valgustkarvateks tegudeks kohandatud auto peabki jääma märkamatuks. Autona veidi kulunud ja pisut väsinud. Kahekohaline korrastamata salong, külgmiste klaasideta kaubaosa, tumendatud klaasidega tagauksed, numbrimärkideta esi- ja tagaosa – see luitunud punast värvi auto on tõesti silmatorkamatu. Paide politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Merle Nurmsalu (pildil) selgitab, et Peugeot' teeb eriliseks mitte selle välimus, vaid sisu. Salongist võib leida kaks akut ja kaabli, mis viib kaubaruumi. Kaubaruumist leiab elektri­pumba, voolikusüsteemi ja kaks suurt plastmahutit. Teisisõnu on see tehniliste teadmistega meistrimehe valmistatud tankurauto, aga mitte ühegi teise liikuri tankmiseks, vaid teistest masinatest kütuse kättesaamiseks ja kiirkorras kaubaruumi peidetud mahutitesse ümber pumpamiseks.