Algab töö alushariduse õppekava tööversiooni muudatusettepanekutega

„Suur mure alushariduse tuleviku pärast tõi kaasa väga elava diskussiooni ning mul on hea meel, et paljud eksperdid ja huvigrupid otsustasid oma ettepanekud ja kommentaarid ka kirja panna ning ministeeriumile saata,“ sõnas asekantsler Kristi-Vinter Nemvalts.

Ekspertkomisjon alustab kogunenud tagasiside analüüsimisest, uue õppekava teksti aluseks on nii esimese töörühma ettepanekud kui teise töörühma tööle saabunud tagasiside. Komisjoni ülesandeks saab panna kirja nii õppekava tekst kui selle teoreetiline raamistik. Enne otsuste langetamist on kavas ka kaasamis- ja tutvustusring.

Lisaks alushariduse õppekava koostamisele tehakse tööd ka alushariduse seaduse väljatöötamiseks – ministeeriumil on eesmärk on 2020. aastal mõlemad alusharidust reguleerivad olulised õigusaktid valmis saada.

Järvamaa lasteaednikud rääkisid alushariduse teemal kaasa oktoobri lõpus ilmunud loos. Enamasti leiti, et praegu on alushariduse õppekava edasi mindud kiirustades ning et arvestada tuleks ka varasema ekspertgrupi tööd.