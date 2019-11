Tellijale

Esialgse info kohaselt on sõitis seal kraavi veoauto. sündmuskohale jõudnud päästjad likvideerisid masinal süttimisohu.

Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik ütles, et kraavisõitnud veoauto haagisest pudenes õnnetuskohale nii mulda kui kivisid ning see tähendas, et sündmuskohal oli tavapärane liiklusrütm mõneks ajaks häiritud. Liiklust reguleeriti.