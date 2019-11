Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Lenne poistejope, mida kunagi kandis Arthur Bruno, vettis umbes kuu aega prahihunniku otsas, mille keegi hoolimatu inimene oli kallanud Karedale Esna jõe äärde sooheinamaa kuivenduskraavi kaldale, mis jääb Esna vanast vallamajast umbes 400 meetri kaugusele. Hunniku ehitusprahi ja selle otsa kallatud riidehunnikuga leidis lähima talu perenaine Triinu Leinberg, kes lapsevankriga aeg-ajalt jõeäärsele rajale jalutama keerab. Prügilasus heinamaa on küllaltki kõrvalises kohas, nii et juhuslikud möödujad sinna naljalt ei sattu. Leinberg ütles, et ehitusprahti ja katkiseid mööblitükke on sinna veetud ka eelmisel aastal.

* Türil teavad raudteejaama lähedal paiknevat Elise Aia müügiaeda kõik, kel on vähegi aiandushuvi. Seda, et aiandi perenaine Reelika Marrandi kevaditi uhkeid tulbipäevi korraldab, teavad samuti kõik. Nende tegevuste kõrval on Marrandil veel jaksu ka fotostuudiot pidada, äsja avaski Türi raudteeaidas uksed Elise fotostuudio.

* Reedel Järvamaa jahindusklubis olnud sel hooajal kütitud põtrade lõualuude vaatluse ja sarvede mõõtmise tulemused näitasid, et siinsed jäägrid teevad suurepärast tööd. Kohalik põtrade populatsioon on ohjatud, kuid siiski elujõuline. Mõõtmistel abiks käinud sõraliste seire spetsialist Jüri Tõnisson ütles, et Järvamaa oli üks väheseid maakondi, kus jahi­mehed tõid registrisse kandmiseks üle 200 põdra lõualuu.

* Järva-Madise kogudus seisis hiljuti silmitsi ootamatu olukorraga, kui nende diakon Tiit Lastik enam jumalateenistusi pidama ei ilmunud. Kogudus valis uue juhatuse ja nõukogu ning püüab raske aja üle elada. Järva praost­konna praost Katrin-Helena Melder kinnitas, et paraku vastab uudis Lastiku lahkumisest tõele. Melder selgitas, et Järva-Madise koguduse juurest lahkumine oli Lastiku enda valik. Ühel päeval teatas Lastik, et ei tule enam tööle. Melderi ütlust mööda ei võtnud ei tema ega Järva-Madise koguduse hooldajaõpetaja Lea Heinaste seda tõsiselt, kuna lahkumisavaldust polnud diakon kirjutanud.

* Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit leppisid kokku, et alampalk kerkib seniselt 540 eurolt järgmisel aastal 584 eurole. Kuna paljud omavalitsused on sidunud lasteaia vanemate makstava kohatasu miinimupalgaga, siis tähendab see uuest aastast ka lasteaia kohamaksu tõusu.

* Paljudel Türi vallas elavatel inimestel muutub järgmisel aastal kodune aadress. Mõni linnaelanik hakkab ümberkorralduste tõttu elama külas, aga mõnest külaelanikust võib saada linnakodanik. Türi vallavolikogu otsustas vaadata valla üldplaneeringu koostamise käigus üle asustusüksuste lahkmejooned. Plaanis on muuta Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejooni. Linna ja alevike lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka linna ja alevikuga piirnevate külade lahkmejoonte muutumise vajaduse.

* Laupäeva õhtul avanes Valgebobusemäe suusa- ja puhkekeskuses vaatepilt, kus loetud tundidega muutus sügisene maastik tõeliseks talvemaaks. Kohe, kui termomeeter näitas mõnda külmapügalat, hakkas suusakeskuse lumekahur tööle ja peale maapinna kattusid valge lumevaibaga ka ligiduses kasvavad puud.