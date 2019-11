Paide Teatri kolib Narva

Koostöö on Paide Teatri teist hooaega läbiv märksõna. Teater usub, et koostöö on arengu võti. Tuua kokku kahe organisatsiooni teadmised ning oskused tähendab nii tegijate kui vaatajate jaoks maailma avardumist. Et teater võiks 21. sajandi muutuva ühiskonnaga sammu pidada, tuleb koguda ühte erinevad kogemused, lood, vaated ja veendumused ning otsida nimetatud erinevuste hulgast ühisosa, otsida seda, mis meid liidab.

Jon Fosse (1959) on kaasaja üks hinnatumaid näitekirjanikke ja tema teoseid mängitakse üle kogu maailma. 2003. aastal avaldatud näidend „Ma olen tuul“ on minimalistliku keelega sügavalt poeetiline tekst, mis küsib inimolemise mõtte järele. Kaks sõpra, kaks elu, nende ümber otsatu lage meri ja üle kõige küsimus: mille nimel? „Kui seda näidendit väga pinnapealselt lavastada, siis seisaksid laval kaks meest, kes vahiksid tühjusesse ja ei saaks teineteisest midagi aru. Ja see oleks kõik tapvalt masendav. Nii näitlejate kui ka minu ülesanne on leida selle paksu udu seest inimene üles. Leida üles kõik inimese varjundid, leida üles isegi rõõm ja lust,“ kirjeldab protsessi lavastaja Johan Elm.

„Ma olen tuul“ jõudis Eestis esimest korda lavale 2013. aastal Theatrumis (lavastaja Lembit Peterson). „See näidend on eestlase olemis- ja mõtteviisile lähedane. Karm ja napp. Just nagu norrakatel, on meri osa meie DNA-st, vaikus meie lugude kandev toon. Ma usun, et see on Eesti vaatajale vajalik lugu,“ kõneleb Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet.

Lisaks võtab Paide Teater Narva kaasa väikese näituse endisest Narva Teatrist Paides. Sõjajärgset Narva Teatrit tutvustavad infotahvlid, tolleaegseid kavasid ja arvustuste näiteid ning Monika-Aino Jõesaare ning Herbert Lasti raamatu „Üks teater kahes linnas“. Väljapanek 1946. kuni 1950. aastatel tegutsenud Narva Teater Paides kohta on näha 27. novembrist – 9. detsembrini Narva Vaba Laval.