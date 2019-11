Algas HIVi kiirtestimise nädal

Iga aasta novembri viimasel nädalal on üle-euroopaline HIVi testimise nädal, mille eesmärk on teadvustada laiemalt HIVi testimise vajadust. Nädalal jooksul kutsutakse inimesi üles eeskuju näitama ja testi tegema, et aidata pidurdada HIVi levikut Eestis. Testimine võtab vaid mõne minuti. Mida rohkem on testijaid, seda julgemalt võime end tunda.

Tervise arengu instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse vanemspetsialisti Iveta Tomera ütles, et aastal 2018 registreeriti Eestis 190 uut HIVi nakatumise juhtu, selle aasta 1. novembri seisuga on avastatud juba 150 uut HIV-positiivset inimest. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 10 051 inimesel, sealhulgas aidsi 561 inimesel.

SA Koos HIVi Vastu juhi Vilja Toomasti sõnul tähendavad need arvud seda, et oleme endiselt koos Aafrika riikidega märgitud maailma kaardil punase riigina. Euroopas oleme uute HIVi juhtude poolest teisel kohal.

„Aastate jooksul on Eesti võitluses HIViga palju saavutanud, aga pikk tee on veel minna. Et saavutada vähemalt Euroopa keskmine tase, tuleb testida, leida üles viirusekandjad ja suunata nad ravile. Ravimitega saab HI-viirust kontrolli all hoida, nii et edasi nakkumise oht on väga väike,“ selgitas Toomast.

Testimisnädalal saab tasuta HIVi kiirtesti teha: ·Paides: 27. novembril kl 15-16 Järvamaa Haigla noortenõustamiskabinetis Tiigi 8.