Järva vallavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarja Kauge andis teada, et kampaania auhinnaks on elamumaa sihtotstarbega kinnistu Imaveres, aadressiga Kodunurme tee 5. Kinnistu on suurusega 2145 ruutmeetrit ning kinnistul on kommunikatsioonidega liitumisvalmidus (vesi, kanalisatsioon, elekter).