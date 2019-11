Järva valla noortevolikogu saab 2020. aastal hoo sisse

Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele.

Noori vanuses 12–26 on Järva vallas rahvastikuregistri andmetel kokku 1884. Aktiivselt tegutsevad noored koolielu puudutavates küsimustes läbi õpilasesinduste. Noorte soov on kaasa rääkida ka vallas noorte igapäevast elu ja keskkonda puudutavates küsimustes. Seni on noored tegutsenud aktiivgrupina, aga juba järgmisest aastast saavad nad kandideerida noortevolikogusse.