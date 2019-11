Kaks noortejuhid said stipendiumi

Tellijale

„Meie aktiivsete ja õpihimuliste noortejuhtide vabatahtliku panuse suurust on keeruline sõnadesse panna, sellel on hindamatu väärtus noorte suunamisel ja õpetamisel. Stipendium annab võimaluse toetada noortejuhi arengut just talle sobival viisil, olgu selleks siis vajaliku varustuse soetamine või noortetööks vajaliku koolituse läbimine,“ ütles kodutütarde peavanem Ave Proos.