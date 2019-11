Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba mõnda aega on tähelepanelikumad möödujad märganud, et Paides Tallinna tänava sissesõidul seisev «Hääletaja» kuju pole enam päris terve, vaid ähvardab selja tagant lausa kaheks vajuda. Õnneks peaksid skulptuurile peagi paremad päevad saabuma.

* Järva vallavanem Rait Pihelgas avaldas sel nädalal sotsiaalmeedia vahendusel põhjuse, miks ta ei käinud 13. novembril Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga avamisel. Vallavanem Pihelgas sõnab, et kuigi see on Järva-Jaani piirkonna viimaste aastate üks suurim tunnustamist väärt projekt, on ta mures, et vanatehnika muuseumi rajamise eraalgatusliku projekti lõpliku rahastusega on probleeme.

* Neljapäeva õhtul kuulutati Taikse rahvamajas Järvamaa vabaühenduste ja vabatahtlike tunnustusõhtul välja maakonna aasta tublimad vabatahtlikud ja vabaühendus. Tunnustusi jagus viies kategoorias. Järvamaa aasta sädeinimeseks kuulutati Maarja Brause, kes tänukõnes ütles, et on sõnatu, ent lisas, et sel hetkel, kui mikrofon on nina all, ei tohi sõnatu olla.

* Järvamaa saab järgmisel aastal riigieelarvest jagatavast parlamendierakondade katuserahast priske noosi: Keskerakond toob maakonda 158 000, Isamaa 132 000, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 55 000 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10 000 eurot. Järvamaale jagada soovitavast 355 000 eurost on kavas paigutada viide kirikusse 101 000 eurot. Suurimad ühekordsed summad on plaanis anda Koeru kirikule (40 000 eurot), Paide muusika- ja teatrimajale (40 000 eurot), Türi lasteaiale (25 000 eurot) Järvamaa haiglale (22 000 eurot). Järva-Jaani kirikule (20 000 eurot), Viru Küla Seltsile (20 000 eurot) ja Järva valla mobiilsele raamatukogule (20 000 eurot).

* Pikad ravijärjekorrad ja arstide nappus on Eestis kahjuks sageli paratamatus, ka Järvamaal pole olukord teistsugune. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp soovitab pika ravijärjekorra puhul kasutada võimalust minna mõne teise haigla erialaarsti vastuvõtule. Eesti haigekassa nõukogu 2013. aasta otsusega ei tohiks ooteaeg eriarsti juurde olla pikem kui 42 päeva. Arstide nappus ei võimalda sellest aga alati kinni pidada. Järvamaal on novembri seisuga kolm valdkonda, mille arstide juurde pääsu tuleb oodata üle 42 päeva.

* Küüne- ja ripsmetehnikute juures ikka räägitakse. Palju. Maast ja ilmast. On juhtunud sedagi, et räägitakse Paidesse kolinud pesu­ehtsatest ameeriklastest, kes korraldavad ameerikapäraseid pidusid ja sõidavad vaid teisel pool Atlandi ookeani toodetud autodega. Väiksem osa räägitust on tõde. Suurema osa võib panna väikses maakonnalinnas kiiresti levivate kuulujuttude arvele. «Kui me ameeriklased oleme, siis õppisime eesti keele ikka päris kiiresti ära,» ütleb Mikko Helbma (36) ja naerab. Ütleb täiesti aktsendita ja naerab eesti mehe naeru. Tegelikult on neli aastat tagasi sobiva hinnaga kodu otsingul Tallinnast Paidesse kolinud IT-valdkonnas tegutsev Mikko ja pulmakorraldaja Terje Helbma päriseestlased. Neile lihtsalt meeldib kõik ameerikapärane. Muusika, kokkamise, igapäeva- ja lustisõidukite juures. Isegi nende viis aastat tagasi peetud pulmad olid kauboi- ja kantri­stiilis.

* Järva tarbijate ühistu suurim kauplus Paide Maksimarket tähistas hiljuti 20. sünnipäeva. On märkimisväärne, et kümme töötajat on ametis olnud kaupluse avamispäevast saati. Neist mõnda ei näe inimesed ehk mitte nii sageli lettide ja riiulite vahel askeldamas, kuid nende tegevus ja otsused hoiavad maakonna suurimat kaubandusettevõtet kindlal kursil.