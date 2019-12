Ajutised jõulukirjakastid teevad jõulukaardi saatmise lihtsamaks

Selleks, et jõulukaartide saatmine läheks veelgi lihtsamalt, paigaldas Omniva üle Eesti 30 ajutist jõulukirjakasti. Ajutised kirjakastid on paigaldatud populaarsematesse postkontoritesse ja kaubanduskeskustesse. Näiteks leiab jõulukirjakasti Tallinnas Ülemiste keskuse Rimi juurest, Rocca al Mare kaubanduskeskuse aatriumist, Kristiine keskusest, Stockmanni kaubamaja 4. korruselt, Tartu Eedeni keskusest ja Viljandis UKU keskusest.

Jõulukaartide saatmiseks ilmus ka sel aastal spetsiaalne jõulupostmark. Sametine jõulupostmark on tänavu tehtud pehmest vildist, mis muudab soojad pühadetervitused veel soojemaks. Jõulumargi on kujundanud tunnustatud Eesti tekstiilikunstnik Krista Leesi, kelle teos „Lumikiri“ võitis kevadel korraldatud loovtööde konkursi.

Jõulupostmark on saadaval nii üksikult kui ka neljast margist koosneva komplektina. Ühe margi hind on 0,65€, mis vastab siseriiklikule kirja tariifile. Lisaks jõulupostmargile on müügil samast sarjast ka postkaart, kahes suuruses ümbrikud ja postkaart margikujutisega, mis on mõeldud üle maailma saatmiseks.

Kust saab osta jõulukaarte ja postmarke?

Kogu vajaliku info jõulukaardi või -kirja mugavaks saatmiseks on leitav aadressilt omniva.ee/postkaart. Kõik jõulusarja tooted on müügil postkontorites, jõulumargid on piiratud koguses saadaval ka postipunktides. Lisaks on postmarke võimalik osta Omniva e-poest, kõikidest R-Kioskitest, Charlot poodidest ja Prisma infoletist. Kõik postmarkide edasimüüjad on leitavad maakondade kaupa ka Omniva kodulehelt.

Kaart kirjutatud, mark olemas – mis edasi?

Selleks, et kiri jõuaks kiiresti just selle inimeseni, kellele mõeldud, tasub meeles pidada järgmist: