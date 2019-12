Arvamusfestival kogub annetusi kultuuriprogrammi toetuseks

Tammisti jaoks on eredaimad hetked festivali kultuuriprogrammist NO99 tantsulaager, ruumiringluse näitus Paide vanade majade seintel, restoranis toimunud meeleolukad peod ning tänavune Lenna kontsert keskväljakul. “Suurt rõõmu ja elevust tekitab, kui festivalil luuakse midagi kordumatut ja erilist. Samas on tore näha sedagi, kui mujal hästi toimivad ettevõtmised ka festivalile hea energia toovad,” ütles Tammist.

Varasematel aastatel on festivali kultuuriprogrammi andnud oma osa Eesti näitlejad, kunstnikud ja muusikud. Paidesse on jõudnud mitmeid kunstinäitusi, ruumieksperimente, tantsuetendusi ning kontserte, kus on üles astunud mitmed tuntud artistid ja ansamblid nagu Vaiko Eplik ja Eliit, Ans.Andur, Lenna, Mari Kalkun ja paljud teised.

Festivali kultuuriprogramm sünnib toetajate abiga ning suures osas tänu vabatahtlikele, enamik linnaruumis toimuvaid sündmusi on külastajatele tasuta. Kaspar Tammisti sõnul on annetused vajalikud, et kultuuriprogramm saaks veelgi sisukam ja mitmekülgsem kui varem, sest festivali külalistel on nii aruteludele kui kultuurisündmusele kõrged ootused. “Festival on tänulik iga annetuse eest, sest see võimaldab meil suurendada kultuuriprogrammi eelarvet ning tuua festivalile põnevaid artiste ja algatusi,” ütles Tammist.