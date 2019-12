Türi kunstigaleriis avati uus näitus

Näitus vaatleb kahe äärmuse sümbioosi, kus sürrealistlikud elemendid segunevad abstraktsioonidega. Skaala ühel pool on enesekontroll ja teisel selle puudumine.

Näituse kunstnikuks on Anu Muiste, kelle uurimisvaldkonda kuuluvad inimese ja ühiskonna vahelised suhted ning inimese sisemaailm ehk psühholoogia. Ta on õppinud rakenduspsühholoogiat ning tal on sotsiaalteaduse magistri kraad. Maalimise kaudu toob välja Anu Muiste inimese sisemaailma koos väliskeskkonnaga luues oma erilise maailma, mis peegeldab ka kunstniku enda poolt tajutut tegelikkust. Tal on läbivalt olnud justkui kaks paralleelset joont, nii värvide kasutuses kui ka tehnikas, mis siiski moodustavad terviku ja suudavad ühte ruumi ära mahtuda. Praegu katsetab ta õli- ja akrüülvärvide koosmõju, mida saab ka näha Türi Kunstigaleriis.

Näituse kohta on kommenteerinud Anu Muiste nii: "Ühest servast korralik ja kammitsetud, iga detail peab olema piinlikult paigas, ei mingit mänguruumi. Piinlik vaikus, piinlik ootus kuni anum saab täis ja vallandub teine sina. Sellel teisel pole struktuuri, ta lihtsalt tõmbleb ühest servast teise. See kõik on maksimalistlik jalutuskäik enesekontrolli ja vabanemise ääremaadel."

Näitus vaatleb kahe äärmuse sümbioosi, kus sürrealistlikud elemendid segunevad abstraktsioonidega. Skaala ühel pool on enesekontroll ja teisel selle puudumine.

Türi kultuurikeskuse kunstigaleriid kureerib maalikunstnik ja Järvamaa kultuurkapitali 2009 aastapreemia laureaat Tiit Jaanson. Kunstikoguja Andres Eilart kirjeldab Tiit Jaansoni kui võrratut koloristi, kes on üks silmapaistvamaid abstraktsioniste tänases Eesti maalikunstis. Türi kultuurikeskuse kunstigalerii kontseptsiooniks on non-profit suunitlus. Galerii loodi, et anda inimestele võimalus suhestuda kaasaegsete kunstimõtetega ning mõtiskleda kunsti suundumuste üle üldisemalt. Septembris eksponeeriti Arne Maasiku fotonäitust "„ Eesti võsa. Deep Sea“, millele järgnes oktoobrist novembrini Eesti Akvarellistide Ühenduse sügisnäitus.