Muuseum seadis pühadeks näituseks 800 nostalgilist jõuluehet

Tellijale

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi eestvõttel toimub neljandat korda kogumisnäitus tutvustamaks Kesk-Eesti kodudes leiduvat pärandvara. Eelnevatel kordadel on tähelepanu keskmes olnud saanitekid, põlled ja toolid. Käesoleval aastal kutsus muuseum Kesk-Eestlasi teada andma kodudes leiduvatest põneva loo või väljanägemise jõulu- ja nääriehetest.

Paljudel meist on pööningul või panipaigas üks karp, mis detsembrikuus ikka ja jälle välja võetakse. Vanad jõulu- ja nääriehted toovad mälestuskilde lapsepõlvest ning tekitavad igas inimeses nähtamatu nostalgiasideme möödunud aegadega. Eesti kultuuris on tavaks kaunistada ehetega jõulupuu. 19.–20. sajandi vahetusel ja uue sajandi esimestel kümnenditel kaunistasid lapsed kuuske söödavate maiuspaladega, hiljem levisid narmastega paberites pikad jõulukommid. 20. sajandil hakkasid müügikaubana aina rohkem levima tööstuslikud jõulupuuehted: kuldsed ja hõbedased „inglijuuksed“, helevalge lumevatt, sätendavad keed, klaasist jääpurikad jms. Eelkõige aga õhkkerged säravad mitmevärvilised ja – kujulised klaaskuulid ning muud kujundid, mis on jäänud tänini armastatuks.