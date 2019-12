Ka täna kogutakse Järvamaal puudustkannatavatele inimestele toitu

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt toidukogumispäevi. Tänaseks tegutseb Eestis 14 Toidupanka, kes töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see alla toimetulekupiiri elavatele inimestele.