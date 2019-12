Tellijale

Järvamaal kerkis keskmine palk kolmandas kvartalis 1212 eurole. Aasta tagasi oli see 1107 eurot ehk 9,5 protsenti väiksem. Seega on aastane tõus 105 eurot.

Kui terve riigi statistikat vaadata, siis selgub, et tänavu teises kvartalis on palk kolmandast isegi 1,6 protsenti kõrgem. Järvamaal sellist langust polnud ja kolmandas kvartalis on keskmine palk teise kvartaliga võrreldes üheksa eurot suurem.