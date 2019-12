Toidupank: jõulumaius võiks jõuda iga lapse sussi sisse

“Jõulud juba on kord selline püha, kus me kipume rohkem mõtlema ka teiste, eriti puudust kannatavate laste ja perede peale. Ei tahaks ju keegi meist veeta jõuluõhtut tühja laua taga,“ ütles Toidupanga kommunikatsioonijuht Liina Peäske. “Oleme väga rõõmsad ja siiralt tänulikud Rimile selle suurepärase võimaluse eest nende kauplustes toitu annetada kogu detsembrikuu jooksul. Toidupank toimetab annetatud toidu esimesel võimalusel abivajajateni. Vihjeks ütleme omalt poolt, et kõige enam on abi kauem säilivast toidukraamist: hoidised, valmis purgitoidud, kuivained, pudruhelbed ja ka lastetoidud ning maiustused.”