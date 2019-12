Türi kunstigalerii avas näituse «Teine sina»

Tellijale

Maalide autor on Anu Muiste, kelle uurimisvaldkonda kuuluvad inimese ja ühiskonna vahelised suhted ning inimese sisemaailm ehk psühholoogia. Ta on õppinud rakenduspsühholoogiat ja tal on sotsiaalteaduste magistri kraad. Maalimise kaudu toob Anu Muiste esile ini­mese sisemaailma koos väliskeskkonnaga, luues nii oma erilise maailma, mis peegeldab tema tajutud tegelikkust.