Kodutoetus tõi aastaga valda sadakond noort

Türi vallavanema Pipi-Liis Sie­manni meelest on tore, et vald on saanud kodutoetuse ajel juurde sadakond inimest just noorte perede seast, kes tavaliselt on kõige altimad parema elu otsingul lahkuma. Nii on Türi valla rahvaarvu kahanemine pöördunud tõusuks.